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Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
По данным суда Нью-Йорка, Трамп и трое его детей использовали фонд Trump Foundation для политических целей. В феврале 2016 года этот фонд собрал $2,8 млн якобы для ветеранских организаций
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дoнaльда Трaмпа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщается в Twitter генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Как передает CNN, в иске, поданном в июне 2018 года, утверждалось, что Трамп и его трое старших детей — Дональд, Иванка и Эрик нарушили федеральные законы и законы о финансировании избирательных кампаний штата, злоупотребив статусом Donald J.Trump Foundation, освобожденного от налогов. Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда $2,8 млн (без учета пени).

Семья использовала благотворительный фонд для обслуживания деловых и политических интересов бизнесмена, говорится в иске. Предвыборный штаб Трампа организовал сбор средств в Айове в феврале 2016 года, но указал в качестве получателей грантов благотворительные организации, поддерживающие военных ветеранов. Суд установил, что мероприятие на самом деле было проведено «для политической кампании Трампа». 

Штраф на $2 млн, выписанный Трампу, будет равномерно распределен между восемью НКО, включая Citymeals on Wheels, Объединенный фонд негритянских колледжей (UNCF) и Мемориальный музей холокоста в США. Эти организации также получат равные доли в оставшихся активах Donald J.Trump Foundation.

В декабре прошлого года Трамп в рамках урегулирования судебного разбирательства согласился закрыть Donald J.Trump Foundation. Согласно решению суда, он также обязан соблюдать определенные ограничения, если захочет в будущем войти в правление другой благотворительной организации. К примеру, большинство членов правления такой организации не должны быть членами семьи Трампа или иметь какие-либо деловые отношения с ним лично, с активами бизнесмена или с любыми компаниями, принадлежащими его родственникам. 

Сам Дональд Трамп заявил, что «генеральный прокурор Нью-Йорка намеренно искажает суть судебного соглашения в политических целях», а все деньги, собранные его фондом, пошли на благотворительность. «Я — единственный человек, которого знаю, возможно, единственный человек в истории, который может перечислить такие большие деньги на благотворительность ($19 млн) и подвергнуться нападкам со стороны политических интриганов в штате Нью-Йорк», — сказал американский лидер. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, США, благотворительный фонд
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