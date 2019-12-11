Полицейский и еще пять человек погибли в результате стрельбы в Нью-Джерси

Полицейский и еще пять человек погибли в результате стрельбы в Нью-Джерси

Полицейский и еще пятеро человек погибли в результате стрельбы на улицах американского города Джерси-сити, расположенном в штате Нью-Джерси.Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местных властей.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, инцидент начался с того, что один из полицейских, который расследовал дело, вышел на подозреваемых и был застрелен одним из них.

Затем преступники скрылись в продуктовом магазине неподалеку от Бидвелл Авеню. Там в результате перестрелки с полицией, оба нападающих погибли. Еще трое гражданских лиц получили несовместимые с жизнью ранения. Assoсiated Press пишет, что в больнице находится еще двое полицейских.

8 декабря в центре Мехико из-за стрельбы погибли пять человек. Отмечалось, что жители одного из домов сделали замечание мужчине, который собирался справить нужду во дворе, в ответ он открыл огонь.

