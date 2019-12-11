МИД объяснил возможность угрозы Уилана дрелью сотрудникам ФСИН

В Министерстве иностранных дел России рассказали, как обвиненный в шпионаже американец Пол Уилан мог взять дрель для угроз сотрудникам ФСИН. Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

В МИД сообщили, что адвокат Уилана выразил сомнения в том, что американец угрожал дрелью сотрудникам СИЗО, в котором он находится. Юрист отмечал, что Уилан всегда общается корректно, и задался вопросом, где он вообще может взять дрель в изоляторе.

«Рассказываем адвокатам, где Уилан «возьмет дрель». На столе у следователя стояла примерно такая, для прошивки документов», — написали в МИД.

Дрель в СИЗО Пола Уилана

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили слова главы МИД Сергея Лаврова об угрозах со стороны Уилана. В своем аккаунте в Twitter ОНК написала, что члены комиссии неоднократно посещали американца в СИЗО. «Несмотря на негатив и попытки нарушения правил распорядка со стороны Уилана, его законные права (в т.ч. на медпомощь) в учреждении не нарушаются», — говорится в сообщении.