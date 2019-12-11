Лавров заявил об отсутствии решения Трампа приехать на парад Победы

Президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать приглашение российской стороны на парад в Москве в 2020 году по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с американским лидером в Белом доме, передает корреспондент РБК.

Министр отметил. что по поручению Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на московский парад.

В июне президент России Владимир Путин пригласил Трампа приехать на парад 9 мая 2020 года во время их встречи на саммите G20 в японской Осаке. Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что американский лидер положительно отреагировал на это предложение.

Позднее Путин говорил, что для президента страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, приезд был бы «правильным шагом», даже несмотря на предвыборную кампанию.

