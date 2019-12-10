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В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

В Петербурге арестовали гендиректора «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолия Болотова — еще одного фигуранта дела о многомиллионной растрате денег ОАО «Метрострой», сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Решение было принято Дзержинским районным судом.

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Следствие полагает, что ущерб от действий фигурантов дела составил не менее 178 млн руб. Болотов вину не признает. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Израиль.

О задержании гендиректора Санкт-Петербургского «Метростроя» Николая Александрова стало известно днем 10 декабря.

Теги: «Метрострой», задержание
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