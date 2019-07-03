В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на режиссера Галданову

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на режиссера Галданову

Двое мужчин, подозреваемых в нападении на режиссера Агнию Галданову, задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Против 26-летнего уроженца Воронежа и 27-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК (побои). Следственный комитет инициировал передачу этого дела из полиции следователям для дальнейшего расследования.

На Галданову напали в ночь на пятницу, 28 июня, на улице Каретный Ряд, у выхода из сада «Эрмитаж» в Москве. Инцидент произошел около главного управления МВД на Петровке, 38.

По словам Галдановой, мужчины предложили ей деньги за интимную связь, а после отказа ударили несколько раз по лицу и голове. «Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них», — сказала она. Нападавшие оттащили ее на тротуар, где продолжили бить.

Медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы. Галданова обратилась в травмпункт, где сняла побои, и написала заявление в полицию.