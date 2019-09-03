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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В Лондоне объявлен список претендентов на Букеровскую премию в 2019 году, сообщает The Guardian.

В шорт-лист одной из главный литературных премий мира вошел роман «Заветы» канадской писательницы Маргарет Этвуд, ставший продолжением экранизированной книги «Рассказ служанки». Также в список попали произведения «Утки, Ньюберипорт» Люси Эллманн, «Кихот» Салмана Рушди, «Женщина, девочка, другое» Бернардин Эрнесто, «Оркестр меньшинств» Чигози Обиомы, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» Элиф Шафак. Рушди и Этвуд ранее уже были удостоены Букеровской премии в 1981 и 2000 годах соответственно.

Победитель будет объявлен 14 октября на праздничной церемонии в Лондоне. В 2018 году Букеровскую премию получила писательница Анна Бернс за книгу Milkman.

Теги: литература, Букеровская премия, книги
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