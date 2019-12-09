На территории СКК «Петербургский» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на территории спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 13:08, горел мусор на площади 100 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 13:22. В сообщении МЧС уточняется, что здание комплекса находится на реконструкции. В ликвидации пожара принимали участие 35 человек и восемь единиц техники.

Как сообщает «Фонтанка.ру», реконструкция СКК «Петербургский» должна завершиться к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году.

Ранее, 5 декабря, в Екатеринбурге на прилегающей к торговому центру территории загорелся мусор. В результате из здания эвакуировали около 600 человек. По данным МЧС, мусор горел на площади 10 кв. м.