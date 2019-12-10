Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.

Согласно действующему закону с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян идут на выплаты действующим пенсионерам. Такая норма действует до конца 2021 года. В ходе заседания 10 декабря ее продлили еще на год.

Необходимость продления заморозки член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова объяснила особенностями формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда (ПФР). По ее словам, доходы бюджета Пенсионного фонда увеличатся на сумму более 634 млрд руб., что позволит направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.

О планах продления заморозки стало известно в июле из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы. Из документа следовало, что в доходной части бюджета ПФР на весь период учтен «мораторий» на страховые взносы по финансированию накопительной пенсии.