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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.

Согласно действующему закону с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян идут на выплаты действующим пенсионерам. Такая норма действует до конца 2021 года. В ходе заседания 10 декабря ее продлили еще на год.

Необходимость продления заморозки член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова объяснила особенностями формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда (ПФР). По ее словам, доходы бюджета Пенсионного фонда увеличатся на сумму более 634 млрд руб., что позволит направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.

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О планах продления заморозки стало известно в июле из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы. Из документа следовало, что в доходной части бюджета ПФР на весь период учтен «мораторий» на страховые взносы по финансированию накопительной пенсии.

Новую модель накопительной пенсии разработали Минфин и ЦБ в 2016 году. Система формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что работающие россияне будут добровольно направлять часть зарплаты на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Отчисленные деньги будут собственностью гражданина, а не государства.

Теги: Госдума, заморозка пенсий
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