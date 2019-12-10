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Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, утром 10 декабря открывший стрельбу в университетской больнице в Остраве, был найден неподалеку от места происшествия в машине, он покончил с собой, сообщает местная полиция. Когда предполагаемого стрелка обнаружила полиция, он еще был жив, однако спасти мужчину медикам не удалось, сообщает издание Lidovky.

42-летний мужчина открыл огонь из пистолета в зале ожидания больницы Остравского технического университета. Для задержания стрелка на месте развернули силы спецназа, прибыл полицейский вертолет.

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Неизвестный открыл стрельбу в чешской больнице

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил о шести погибших в результате инцидента, передает Reuters со ссылкой на Чешское радио. Lidovky со ссылкой на директора университетской больницы Йиржи Гаврланта уточняет, что в общей сложности от действий стрелка пострадали девять человек: пятеро погибли на месте, шестой умер в операционной, еще троих он ранил.

Граждане России не пострадали в ходе инцидента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства России в республике Николая Брякина. Сейчас в городе повышены меры безопасности в местах скопления граждан.

Теги: стрельба, Чехия, задержание
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