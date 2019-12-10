В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

Мужчина открыл огонь в поликлинике Остравского технического университета, четыре человека погибли. К месту стрельбы стягиваются силы полиции

Фото: @PolicieCZ / Twitter

В чешском городе Острава, в университетской больнице, произошла стрельба, сообщает местная полиция. По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены.

Полиции пока не удалось задержать стрелка. Издание Lidovke сообщает, что на месте развернуты силы спецназа, прибыл полицейский вертолет.

Администрация Технического университета Остравы, к которому относится больница, сообщает в Facebook, что стрелок — мужчина средних лет в красной куртке. «Будьте осторожны, полиция уже на месте. Все входы и выходы закрыты», — говорится в сообщении. Все посетители эвакуированы из здания больницы.

Издание Irozhlas сообщает, что на место стрельбы направился министр внутренних дел страны Ян Гамачек. Министр здравоохранения Адам Войтех также сообщил, что намерен прервать свою зарубежную поездку и направиться в Остраву.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Чешской Республике.