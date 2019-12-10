Явлинский выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Заявление Явлинского есть в распоряжении РБК.

«Юрий Лужков был ярким и интересным человеком ушедшей эпохи, политической и общественной фигурой переходного периода», — отметил Явлинский. По его словам, в жизни и работе экс-мэра, как и «в нем самом», отразились все особенности и противоречия времени.

Явлинский отметил, что Лужков «всегда был настоящим публичным политиком», у которого были искренне поддерживавшие его избиратели. «Поэтому его и выдавили из российской политики в то время, когда людей с собственной политической базой во власти уже не осталось», — добавил он.

Явлинский указал, что у Лужкова были «серьезные противники», но он мог придерживаться своей позиции по принципиальным вопросам. Кроме того, он был способен открыто не соглашаться с «влиятельными людьми — Ельциным, правительством «молодых реформаторов», Медведевым», пишет Явлинский.