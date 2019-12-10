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Евтушенков рассказал о дружбе с Лужковым

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в разговоре с РБК заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков, который умер в возрасте 83 лет, был для него очень близким человеком.

«Он был для меня очень близким человеком. [Я с Лужковым] дружил, любил и помнить буду», — сказал Евтушенков. Он добавил, что у них с Лужковым была многолетняя дружба.

Общество
Умер Юрий Лужков

Он познакомился с Лужковым 1980-х годах. Евтушенков до создания АФК «Система» был начальником технического управления и руководителем главного управления по науке и технике Мосгорисполкома. В 1990 году он стал председателем Московского городского комитета по науке и технологиям, а Лужков в тот же год стал исполняющим обязанности, а затем возглавил Мосгорисполком.

В 2012 году после отставки с поста мэра Лужков вошел в совет директоров Объединенной нефтехимической компании, совместного предприятия АФК «Система» и структур основателя «Сибура» Якова Голдовского.

Лужков умер во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни. Он занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет — с июня 1992 года по сентябрь 2010 года и был отправлен в отставку Дмитрием Медведевым, который занимал тогда пост президента.

Теги: Юрий Лужков, Евтушенков, соболезнования
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