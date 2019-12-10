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Сайт «Миротворец» сообщил о полной остановке серверов на два часа

Украинский сайт «Миротворец» сообщил о том, что после 18:00 по киевскому времени (19:00 мск) все его серверы будут закрыты по «объективным обстоятельствам».

Авторы сообщения уточнили, что рассчитывают на то, что приостановка работы серверов продлится около двух часов. Доступ к информации ресурса временно обеспечат только для отдельных категорий пользователей на закрытом сайте.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

За закрытие сайта выступал заместитель главы мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро. Он указывал, что публикация фамилий людей с ярлыками «террористы, сепаратисты и предатели» представляет угрозу для общества.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявляли о необходимости исполнения сайтом норм украинского законодательства. При этом они указывали, что не имеют полномочий для закрытия «Миротворца».

Теги: Украина, «Миротворец»
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