СК завел уголовное дело после смерти младенца в Волгоградской области

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 11-месячного мальчика, тело которого нашли на улице 8 декабря. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В сообщении указывается, что ребенок погиб из-за переохлаждения. Мать погибшего ребенка сообщила следователям, что за день до случившегося она «распивала алкогольные напитки в компании приятелей» и около 6 часов утра проводила их домой. По ее словам, в это время мальчик был дома, но через несколько часов, когда она проснулась, она нашла ребенка мертвым на улице.

По данным СК, соседи уже неоднократно замечали, что мать погибшего мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения. У женщины есть еще две дочери в возрасте трех и семи лет, сейчас их поместили в лечебное учреждение, говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.