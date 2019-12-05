Суд в Алтае осудил убившую своего 11-месячного ребенка мать

Суд в Алтайском крае приговорил к пятнадцати годам колонии особого режима 26-летнюю женщину, убившую свою 11-месячную дочь.Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По версии следствия, ночью 28 июля женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Из-за того, что ребенок не переставал плакать, женщина нанесла ему несколько ударов по голове, после чего оставила одного в комнате. Утром, обнаружив скончавшегося от черепно-мозговой травмы младенца, женщина попыталась избавиться от тела в одном из жилых домов города.

В ходе допроса подозреваемая призналась в преступлении и созналась в умышленном причинении смерти ребенку. Показания свидетелей и судебные экспертизы подтвердили вину женщины. Ей были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему).

30 ноября в Саратовской области следователи начали проверку после обнаружения в замерзшей реке тела младенца. По предварительным данным сообщалось, что новорожденная девочка пролежала в водоеме около месяца.