При пожаре на строительном рынке в Баку пострадали два человека

При пожаре на строительном рынке в Баку пострадали два человека

В результате пожара на строительном рынке в Бинагадинском районе Баку госпитализировали двух человек, сообщает портал Haqqin со ссылкой на пресс-службу Минздрава Азербайджана.

Пострадавших доставили в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра №1 с отравлением дымом.

Как сообщается на сайте МЧС Азербайджана, пожар произошел на рынке EuroHome. На место ЧП прибыли силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. Тушение пожара продолжается.

В октябре в Баку загорелся торговый центр «Бина», огонь охватил около 3 тыс. кв. м. В результате пострадали три предпринимателя.