Диетолог предупредила о возможном вреде селедки под шубой

Есть селедку под шубой опасно для людей с преддиабетическим состоянием и гипертоникам, сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью газете «Вечерняя Москва».

По ее словам, хоть овощи и полезны, но при варке они выделяют крахмал, который повышает уровень глюкозы в крови, и образуют легкоусвояемые сахара. Так, уровень сахара резко возрастает, а затем падает, из-за чего наступает чувство усталости. Однако есть селедку под шубой для людей в преддиабетическом состоянии опасно не только из-за вареных овощей, но и из-за майонеза в салате. «Углеводы открывают жировые клетки и начинается их активное отложение в организме», — объяснила диетолог.

Помимо этого, селедка — соленая рыба, а соль задерживает жидкость в организме, в результате чего сосуды отекают и повышается давление. Поэтому ее не рекомендуется есть людям с повышенным давлением как отдельно, так и в самом салате, добавила Соломатина. Она порекомендовала избегать употребления селедки под шубой людям, страдающим от атеросклероза и непереносимостью глюкозы, а также с избыточным весом.

Ранее диетолог предупредила о возможном вреде красной икры. По словам Соломатиной, продукт насыщен витаминами и полезными элементами, и можно получить передозировку ими. Врач посоветовала «не есть икру ложками» и покупать продукцию известных производителей, чтобы не столкнуться с некачественным товаром.