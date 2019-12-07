В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски по делу о взятке

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски по делу о взятке

Правоохранители провели обыски в департаменте лесного хозяйства Приморского края. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на источники в региональной администрации.

Собеседники отметили, что обыски прошли накануне, 6 декабря. По данным издания, силовики осмотрели кабинет главного специалиста департамента Елены Филатовой. Источники рассказали, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о получении взятки.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной администрации подтверждает информацию об обысках в кабинете Филатовой. Агентство отмечает, что она является ведущим специалистом отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей.

В конце мая Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего руководителя департамента лесного хозяйства Приморья Владимира Иванова к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 35 млн руб. Ему также запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.