В Екатеринбурге нашли пропавшего в конце ноября мальчика

В Екатеринбурге нашли пропавшего в конце ноября мальчика

В Екатеринбурге нашли 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и пропал. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Свердловской области.

По данным следствия, мальчик ушел из дома, расположенного по адресу: улица Краснофлотцев, 44-б, в Екатеринбурге.

Как рассказали телеканалу ЕТВ в пресс-службе городского УМВД, к поискам ребенка привлекали личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

В ходе поисковых мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение мальчика. В региональном СУ СК уточнили, что против ребенка не совершались никакие «противоправные действия».