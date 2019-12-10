После встречи Путина и Зеленского продолжился саммит в формате «четверки»

После встречи Путина и Зеленского продолжился саммит в формате «четверки»

Саммит «нормандской четверки» продолжился в прежнем формате с участием Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона после завершения двусторонних переговоров президентов России и Украины. Об этом в Facebook сообщает Офис Владимира Зеленского.

«Переговоры возобновились снова в формате «четверки» в рамках рабочего ужина», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, переговоры президентов Росссии и Украины прошли очень успешно, передает корреспондент РБК.

«Украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике», — заявила Мендель.

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже вечером 9 декабря. Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсуждают стабилизацию ситуации в Донбассе.