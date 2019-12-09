Бэнкси показал видео с рождественским граффити в Бирмингеме

Британский художник Бэнкси (Banksy) нарисовал на стене дома в английском городе Бирмингем рождественское граффити. Новую работу художник показал на своей странице в Instagram.

«Боже, храни Бирмингем. За 20 минут, в течение которых мы снимали Райана на его скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две шоколадки и зажигалку — хотя сам он ничего не просил», — написал художник.

Свою запись Бэнкси сопроводил тематическим видеороликом. На нем запечатлен бездомный мужчина, который в темноте сидит на лавке. Он пьет воду из бутылки, поправляет рюкзак и устраивается на ночлег. Затем камера отъезжает, и на кадрах появляется запечатленная на стене пара рождественских оленей, устремленных к звездному небу. Создается впечатление, что животные тянут за собой «привязанную» к ним лавку с бродягой. Запись сопровождается песней американской певицы Джо Уильямс I’ll be home for Christmas («Я буду дома на Рождество»).

Бэнкси скрывает от общественности свое реальное имя и не показывает лицо. Художник получил признание в основном благодаря уличными граффити на политические и социальные темы, а также провокационным акциям. Одной из самых известных его работ является картина «Девочка с воздушным шаром» (Girl with Balloon). В октябре 2018 года работу продали на Sotheby’s за $1,4 млн, после чего вмонтированное в раму полотно самоуничтожилось. В аукционном доме заявили, что впервые в истории торгов произведение искусства разрезало себя на части после финального удара молотка.