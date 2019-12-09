Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

Сериал «Чернобыль» (Chernobyl) включили в список номинантов на получение премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мини-серия или телефильм». Об этом сообщается на сайте премии.

Объявление претендентов состоялось 9 декабря в Лос-Анджелесе.

В число других претендентов также включили сериалы «Фосси/Вердон» (Fosse/Verdon), «Невероятное» (Unbelievable), «Уловка-22» (Catch-22) и «Самый громкий голос» (The Loudest Voice).

«Чернобыль» — драматический телесериал, снятый американской компанией НВО. Картина повествует о катастрофе на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, в результате которой произошел взрыв четвертого энергоблока. Главные роли в картине исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

В сентябре сериал был удостоен трех премий «Эмми» (вручается за достижения в области телевидения в Лос-Анджелесе). В частности, «Чернобыль» признали лучшим мини-сериалом года. В этой номинации картина обошла сериал «Побег из тюрьмы Дандемора» и «Острые предметы».