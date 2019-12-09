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Политика ,  
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Экс-глава МИД Австрии вспомнила о поклоне Путина перед танцами

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО подробности танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, состоявшейся в прошлом году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча прошла в университете, где Кнайсль представила свою книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию», у студентов была возможность задать несколько вопросов. Одна из студенток поинтересовалась у Кнайсль, каково ей было танцевать с российским президентом. 

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Отвечая на вопрос, Кнайсль сказала, что ее свадьба не была скучной. Она также отметила, что президент России владеет «старой школой», которая подразумевает «очень хорошие манеры». В частности, по словам экс-главы МИД Австрии, перед началом танца Путин сделал поклон, что в танцевальном этикете считается элементом вежливости.

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу», — отметила Кнайсль. По ее словам, общественность неоднозначно восприняла танец с российским президентом. «Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», — заключила экс-дипломат.

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Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Мейлингера состоялась 18 августа 2018 года. Путин был приглашен на торжество в качестве гостя. Он подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Кроме того, на мероприятии выступил коллектив Кубанского казачьего хора. Российский президент произнес тост на немецком языке, а также станцевал с Кнайсль танец.

Теги: Владимир Путин, Австрия, свадьба
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