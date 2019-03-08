Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором

Глава МИД Австрии ​Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина хорошим танцором и рассказала, что может станцевать с ним во время визита в Москву. Об этом сообщает портал Kurier.

«Может быть, я буду танцевать с ним снова на следующей неделе в Москве. Он действительно хороший танцор», — сказала она на мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

Издание отмечает, что министр также танцевала с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Кнайсль заявила, что, «при всем уважении к министру иностранных дел Великобритании», Путин является лучшим танцором.