В Думе и Совфеде оценили предложение ограничить взыскание долгов с пенсий

Взыскание долгов с пенсий необходимо ограничить, однако также нужно решить вопрос с выдачей кредитов пенсионерам. Об этом в разговоре с РБК сообщил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Однозначно нельзя забирать последнее, но и думать головой надо», — сказал Вострецов. Тем не менее, по его словам, надо внимательные подходить к вопросу выдачи кредитов пенсионерам и тщательно выбирать поручителей. «Как тогда с этой группой людей (пенсионерами. — РБК) иметь какие-то кредитные обязательства? Кто-то тогда должен выступать поручителем по кредитам. Вопрос серьезный», — добавил он. По словам Вострецова, в данном случае государству необходимо осторожно подходить к изменениям, связанным с взысканием долгов с пенсионеров.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить взыскание долгов по кредитам с пенсий.

По словам авторов инициативы, удержание долгов с пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, предусмотренное Конституцией России. В то же время документ допускает взыскание с пенсий задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, за исключением тех случаев, когда должник получает минимальную пенсию.

Член комитета Совета федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в разговоре с РБК сообщил, что пока не видел самого документа, но поддержал бы идею ограничить взыскание долгов с пенсионеров. «Я бы, конечно, выступил за то, чтобы пенсии не подвергались таким испытаниям. И я за то, чтобы ограничить взыскание долгов с людей, которые получают пенсию. У нас и так люди сложно живут», — сказал Варфоломеев.