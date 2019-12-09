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ФСБ задержала подозреваемого в финансировании терроризма жителя Дагестана

ФСБ задержала жителя Республики Дагестан Сааду Ахмеднабиева по подозрению в организации сбора денег для международных террористических структур под видом благотворительной деятельности. Об этом сообщает СК России.

Следствие возбудило в отношении Ахмеднабиева дело по ч. 4 ст. 205.1 УК России (организация финансирования терроризма). В связи с тяжестью преступления правоохранители намерены потребовать от суда арестовать подозреваемого.

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Согласно версии следователей, подозреваемый мужчина вместе со своим братом Исраилом Ахмеднабиевым, известным под именем Абу-Умар Саситлинский и находящимся на территории Турции и Сирии, организовали финансирование террористической организации «Исламского государства» (запрещена в России) под видом благотворительной деятельности. Более того, брат задержанного основал исламские благотворительные фонды под названием «Мухаджирун» и «Ансар». В период с 2015 по 2019 год было собрано не менее 2 млн руб.

ГСУ СК России вместе с ФСБ организовали масштабные мероприятия, включая обыски по месту жительства Ахмеднабиева и его близких родственников.

В настоящее время правоохранители устанавливают конкретную роль и действия подозреваемого в ходе финансирования терроризма, а также проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

Теги: Дагестан, подозреваемый, терроризм, ФСБ, задержание
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