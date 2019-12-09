Россияне назвали Жукова и Шойгу героями Отечества

Среди представителей российских военнослужащих всех эпох героями Отечества россияне назвали в первую очередь маршала Советского Союза Георгия Жукова и министра обороны России Сергея Шойгу. Результаты социологических опросов разместил ВЦИОМ.

Отмечается, что в первом опросе респонденты называли героев Отечества сами. Так, на первом месте рейтинга оказался Жуков — за него проголосовали 37% россиян. Каждый пятый респондент называл имя Шойгу (19%). В топ-5 героев Отечества всех времен также вошли полководцы Александр Суворов (15%) и Михаил Кутузов (12%) и маршал СССР Константин Рокоссовский (11%).

При ответе на второй вопрос участникам предоставили список с именами героев России. В этом случае в топ-3 вошли Жуков (62%), Суворов (51%) и Кутузов (42%). Первую пятерку замыкали Рокоссовский (33%) и полководец Александр Невский (30%). Шойгу во второй рейтинг не вошел.

При этом за Жукова больше всего голосов отдали россияне старше 60 лет, за Суворова — респонденты из возрастной группы от 45 до 59 лет, а за Кутузова — россияне в возрасте от 25 до 34 лет.