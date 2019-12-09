В России предложили приравнять хищение бюджетных денег к госизмене

В России предложили приравнять хищение бюджетных денег к госизмене

Глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с «РИА Новости» предложил приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене.

В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, он отметил, что в России необходимо ужесточить уголовное законодательство.

«Нужно вводить ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине», — заявил Кабанов, предложив назначать за это наказание сроком от 10 до 25 лет тюремного заключения.

При этом, по его словам, амнистия и досрочное освобождение возможны лишь при полном возмещении ущерба.