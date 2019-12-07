В Казани во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

В Казани во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

В жилом доме в Казани произошел пожар, в результате возгорания погибли два человека, еще три пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по Татарстану.

По данным агентства, сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по адресу: ул. Актайская, д. 7а поступило в 20:01 (совпадает с мск). Как сообщили в МЧС, из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще 23 человека, в том числе семь детей, были спасены работниками экстренных служб.

По данным «Тат-Центр», возгорание зафиксировали в квартире, расположенной на третьем этаже дома. Как передает «Казанский репортер», в 20:45 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Причины пожара выясняются.

6 декабря этого года в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире на втором этаже трехэтажного дома. В одной из комнат загорелась обстановка, в результате возгорания умер мужчина.