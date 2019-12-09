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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в пытках полицейского

Фрунзенский районный суд Владивостока отправил под домашний арест сроком на два месяца одного из трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский», ранее задержанных за превышение полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Следователи полагают, что они пытали свидетеля по делу о гибели человека на охоте.

По данным ведомства, следователь просил поместить полицейского под стражу, однако суд принял решение поместить его под домашний арест. Как следует из текста сообщения СК, ранее под стражу взяли двух его коллег.

4 декабря этого года трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования в отношении свидетеля преступления, которое произошло в селе Зеркальное. По факту происшедшего возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным СК, задержанные применили недозволенные методы расследования по отношению к жителю села с 26 по 28 ноября, пока он находился в отделении полиции. Как сообщали местные СМИ, мужчина проходит свидетелем по делу об убийстве 37-летнего жителя Зеркального, произошедшем 25 октября. Портал Vl.ru пишет, что по словам мужчины, задержанного полицейскими в качестве свидетеля, в отделении его избивали, надевали на голову пластиковый пакет, а после отвезли ночью в тайгу, пристегнули наручники к дереву и оставили на несколько часов.

Теги: Приморский край, МВД, убийство
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