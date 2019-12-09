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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

В Роспотребнадзоре дали покупателям советы по приобретению рыбных консервов. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Как отмечается в документе, при выборе рыбных консервов следует убедиться, что они герметично упакованы в жестяную или стеклянную банку, на которой отсутствует ржавый налет или подтеки. Специалисты также советуют отказаться от покупки в случае нарушения целостности упаковки: вздутия банки или наличия на ее донышке выпуклости, которая исчезает при нажатии на одном конце тары или возникает на другом.

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков

В ведомстве отметили, что после вскрытия жестяной банки необходимо переложить ее содержимое в тару из пищевого пластика или стекла. Согласно документу, лучше всего хранить рыбные консервы в сухом и прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов, при этом относительная влажность воздуха не должна превышать 75%.

В ноябре этого года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приему антибиотиков для сокращения показателей устойчивости к ним бактерий. В ведомстве порекомендовали принимать антибиотики исключительно по назначению врача, а также соблюдать рекомендации по их приему.

Теги: Роспотребнадзор, консервы
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