Эксперт назвал реальную стоимость выставленной на Avito за ₽1 млрд монеты

Монета номиналом 2 рубля с «очень редким браком», выставленная на продажу на сервисе Авито за 1 млрд руб., в реальности стоит около 100-200 рублей. Об этом сообщил «Пятому каналу» член Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга Алексей Шукуров.

«Цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут», — заявил он, отметив, что в лучшем случае за монету можно получить 1000 рублей. Шукуров также предположил, что, назначив за монету такую цену, продавец стремился «хайпануть».

Как сообщил эксперт, в действительности монета «ничего из себя не представляет». При этом Шукуров отметил, что упомянутый в тексте объявления «очень редкий брак» — поворот анверса (лицевой стороны) относительно реверса (оборотной стороны) на 90 градусов — не имеет особой ценности для коллекционеров.

«Условно говоря, обычно оценивают так, что все, что до 90 градусов, оценивается, как рубль — градус», — объяснил он.

Ранее житель Санкт-Петербурга разместил на сервисе Avito объявление о продаже за 1 млрд руб. монеты с «очень редким браком». При этом продавец выразил надежду, что его предложение может заинтересовать коллекционеров. Он также допустил возможность обмена, однако не указал его условий.