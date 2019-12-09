СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков в Москве

СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков в Москве

На юго-западе Москвы погибли два подростка, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по столице.

По данным ведомства, вечером 8 декабря этого года возле жилого дома на юго-западе Москвы обнаружили двух подростков с травмами, которые характерны для падения с высоты. Как следует из сообщения СК, один из несовершеннолетних погиб на месте, второго подростка доставили в больницу, где он позже умер.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). В ведомстве сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, продолжается расследование.

В ноябре этого года в Москве аспирант Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) выпал из окна общежития на Воробьевых горах. В результате инцидента мужчина погиб.