В Москве аспирант выпал из окна общежития МГУ

Аспирант Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) выпал из окна общежития на Воробьевых горах в Москве. В результате он погиб, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Информацию о падении мужчины из окна подтверждает источник «Лайфа». О происшествии также сообщают Telegram-каналы Mash и Baza.

По данным Life и «РИА Новости», аспиранту было 32 года. Его тело нашли у здания общежития. «По предварительным данным, он выпал из окна на седьмом этаже», — сообщил собеседник «РИА Новости».

Источник агентства также рассказал, что, предварительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и совершил самоубийство.

По данным «Лайфа», незадолго перед падением аспиранта в общежитие вызвали сотрудников правоохранительных органов, так как он кричал, что ему нужна помощь из-за «бандитов». Полиция прибыла на место вызова и обнаружила, что мужчина в неадекватном состоянии заперся в комнате.