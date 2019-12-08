В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

На севере Москвы мужчину привязали пищевой пленкой к дереву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на Кронштадтском бульваре. Между несколькими гражданами, распивавшими алкогольные напитки, начался конфликт. В ходе возникшей ссоры одного из ее участников привязали к дереву, после чего вызвали полицию. Как сообщили в МВД, всех участников происшествия доставили в территориальный отдел полиции, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по столице, мужчину привязали к дереву родственники по причине его неадекватного поведения.

В ноябре этого года в Москве в парке «Лосиный остров» обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).