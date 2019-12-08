В Петрозаводске загорелся склад

В Петрозаводске на складе произошел пожар, сообщает Карелinform со ссылкой на региональное управление МЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия, огонь охватил около 400 кв. м. площади складских помещений. По данным издания, на тушение возгорания был направлен пожарный поезд, так как пожар случился недалеко от железнодорожных путей.

Как заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России, к 20:05 пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Утром 8 декабря в подмосковной гостинице «Усадьба Ромашково» загорелась часть комплекса. Площадь пожара составила 1050 кв. м. На его тушение было направлено 67 человек и 23 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.