Художник в США съел выставленный на продажу как арт-объект банан

Американский художник Дэвид Датун съел на выставке экспонат-банан, пишет CNN.

Произведение Маурицио Каттелана представляло собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Во время выставки в галерее Art Basel в Майами его коллега Дэвид Датун в присутствии зрителей снял со стены экспонат и съел его. После этого Датун выложил на своей странице в Instagram видеозапись произошедшего, назвав это творческим представлением «Голодный художник».

«Я люблю Маурицио Каттелана, и мне действительно понравилась эта инсталляция. Она очень вкусная», — написал он.

Как уточняет Sky News, всего Каттелан планировал продать три аналогичных объекта с бананами. Два из них ушли с молотка за $120 тыс., третий объект художник намеревался продать уже за $150 тыс.

https://www.instagram.com/p/B5yJTV4Bka3/?utm_source=ig_embed