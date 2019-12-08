Джонсон назвал самый дерзкий поступок своей жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает езду по тротуаром на велосипеде самым дерзким поступком в своей жизни. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Какой самый дерзкий поступок я когда-либо совершил? <...> Как-то, проезжая на велосипеде, а я много ездил на велосипеде, возможно, несколько раз я не соблюдал требования закона о езде по тротуарам», — сказал он.

Политик рассказал, что негативно относится к велосипедистам, которые передвигаются по пешеходной зоне.

Борис Джонсон, заняв должность мэра Лондона в 2008 году, выступал за изменение дорожной инфраструктуры и организовал городской велопрокат. Он и сам неоднократно использовал этот транспорт в дороге на работу.

В 2019 году в интервью британскому изданию The Mirror Джонсон заявил, что ему пришлось отказаться от использования велосипеда из-за риска, что «кто-то может попытаться напасть» на него в связи с занимаемой высокой должностью.

