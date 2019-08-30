Борис Джонсон сообщил о юношеской мечте стать рок-звездой

Новый британский премьер также хотел стать владельцем сети супермаркетов или дизайнером керамической плитки. В итоге ни одна из этих задумок не сбылась, рассказал Борис Джонсон

Борис Джонсон (Фото: Luke MacGregor / Reuters)

Премьер-министр Борис Джонсон на встрече с юными гражданами Великобритании на Даунинг-стрит признался, в свое время хотел стать рок-звездой и владельцем сети супермаркетов. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

«Одно время я думал стать музыкантом, рок-звездой, но это далеко не продвинулось. Тогда я решил, что буду владельцем сети супермаркетов и стану магнатом, но и эта идея не очень удалась», — признался британский премьер, добавив, что затем пришла идея производить кухонную плитку.

«Но и это обернулось полным провалом. Все это говорит о том, что вы должны сначала попробовать себя в разных областях», — сказал Джонсон, обращаясь к детям в возрасте от 9 до 14 лет, которые начали проявлять интерес к журналистике и политике и были приглашены на встречу с премьером.

Джонсон также признался, что больше не ездит на велосипеде, как делал это в бытность мэром Лондона. «К сожалению, мой велосипед заперт в парламенте. Я не использовал его целую вечность. Я скучаю по нему», — сказал он. Премьер пояснил, что не пользуется велосипедом из-за риска того, что «кто-то может попытаться напасть» на него в связи с его постом.