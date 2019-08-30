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Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Борис Джонсон сообщил о юношеской мечте стать рок-звездой
Новый британский премьер также хотел стать владельцем сети супермаркетов или дизайнером керамической плитки. В итоге ни одна из этих задумок не сбылась, рассказал Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Luke MacGregor / Reuters)

Премьер-министр Борис Джонсон на встрече с юными гражданами Великобритании на Даунинг-стрит признался, в свое время хотел стать рок-звездой и владельцем сети супермаркетов. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

«Одно время я думал стать музыкантом, рок-звездой, но это далеко не продвинулось. Тогда я решил, что буду владельцем сети супермаркетов и стану магнатом, но и эта идея не очень удалась», — признался британский премьер, добавив, что затем пришла идея производить кухонную плитку.

«Но и это обернулось полным провалом. Все это говорит о том, что вы должны сначала попробовать себя в разных областях», — сказал Джонсон, обращаясь к детям в возрасте от 9 до 14 лет, которые начали проявлять интерес к журналистике и политике и были приглашены на встречу с премьером.

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Джонсон также признался, что больше не ездит на велосипеде, как делал это в бытность мэром Лондона. «К сожалению, мой велосипед заперт в парламенте. Я не использовал его целую вечность. Я скучаю по нему», — сказал он. Премьер пояснил, что не пользуется велосипедом из-за риска того, что «кто-то может попытаться напасть» на него в связи с его постом. 

Джонсон занял должность премьера Великобритании чуть более месяца назад. Он сменил на этом посту Терезу Мэй, которая ушла в отставку, так и и не сумев достичь соглашения с парламентом по Brexit. До этого Джонсон возглавлял британский МИД и покинул его из-за разногласий с Мэй по выходу страны из Евросоюзаt. Мэром Лондона он был с 2008 по 2016 год.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Борис Джонсон, мечты
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