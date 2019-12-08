В подмосковном Наро-Фоминске загорелась автомойка

В Наро-Фоминске локализован пожар на площади 600 кв. м в кафе, расположенном в здании автомойки. Об этом сообщили «РИА Новости» в региональной службе МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном здании. В настоящий момент проводятся работы по тушению пожара.

В МЧС отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в подмосковном городе Одинцово загорелся гостиничный комплекс «Усадьба Ромашково». Огонь вспыхнул на первом этаже деревянного здания разной этажности. Постояльцы гостиницы и персонал самостоятельно эвакуировались, о пострадавших не сообщалось. Локализовать огонь удалось на площади 1050 кв. м, к 11:45 пожар был полностью потушен.

