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В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Несколько работ художников на выставке в галерее «Урал-Постер» в Екатеринбурге подверглись цензуре со стороны администрации экспозиции. Об этом рассказал РБК арт-директор галереи Салават Фазлитдинов.

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.

«Так получилось, что по умолчанию всем художникам давным-давно было сказано, что здесь выставка 0+ и «ню» не предусмотрено. Все художники знали, кроме [художника Вадима] Туголукова и еще одного», — сообщил Фазлитдинов.

По его словам, он пришел на выставку, увидел эту картину и спросил, не специальный ли это ход, чтобы привлечь внимание. Туголуков, со слов Фазлитдинова, заявил, что организаторы сказали, чтобы тот заклеил интимные места.

«Другой художник тоже на всякий случай прикрыл. Ему ничего не говорили, но он это сделал», — рассказал РБК Фазлитдинов.

Он добавил, что стикеры с картины сняли в субботу во время проведения блиц-аукциона. По его словам, сейчас картины уже не представлены в галерее, так как выставка закончилась.

В ноябре министр культуры Владимир Мединский заявил, что в России невозможно ввести цензуру. По его словам, у Минкульта нет физических полномочий на подобные действия.

Теги: Екатеринбург, выставка, цензура, новости РБК
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