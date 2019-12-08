Власти Германии заявили о «тревожной картине» из-за убийства в Берлине

В правительстве Германии намерены обсудить убийство гражданина Грузии в Берлине и выработать дальнейшие действия в отношении России. Об этом рассказала немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Spiegel со ссылкой на ее интервью газете Bild.

По словам главы ведомства, Москва должна внести свой вклад в раскрытие этого преступления, так как оно обостряет отношения между Германией и Россией.

«Вместе с убийствами в Великобритании и другими действиями в России формируется довольно тревожная картина», — сказала она.

23 августа в центре Берлина был убит из огнестрельного оружия гражданин Грузии и участник чеченских войн Зелимхан Хангошвили. По данным немецкой прокуратуры, в убийстве замешаны федеральные российские и чеченские власти. Отмечалось, что преступник прибыл в Германию, прикрываясь документами от компании, предположительно, связанной с российским Министерством обороны.

О связи убийцы с российскими спецслужбами также писали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Spiegel.На фоне произошедших событий правительство ФРГ объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, которые немецкий СМИ называли сотрудниками ГРУ. В России предъявленные обвинения отрицают.