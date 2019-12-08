Больше 8 тыс. человек остались без тепла в Иваново

Больше 8 тыс. человек остались без тепла в Иваново

В Иваново 8,2 тыс. человек остались без теплоснабжения в связи с аварией на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным муниципалитета, на улице 5-я Коляновская на юге Иваново была повреждена 600-миллиметровая труба. В результате без тепла остались 46 многоквартирных жилых домов, школа и два детских сада в районе, ограниченном улицами Маршала Василевского, Кудряшова, Коляновской и проспектом Текстильщиков.

По информации ГТРК «Ивтелерадио», на поврежденном участке теплотрассы ведутся работы по восстановлению герметичности магистрального трубопровода. Также издание отмечает, что ремонт здесь проводился несколько дней назад — 3 декабря жители района уже оставались без тепла.

В конце ноября из-за коммунальной аварии в Новосибирске 118 жилых домов и семь детских учреждений остались без тепла. Из-за повреждения магистральной трубы кипяток начал фонтанировать из колодца. Жители города просидели с холодными батареями всю ночь. В Новосибирске тогда было -15 градусов.