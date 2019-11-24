В Новосибирске жители 118 домов провели ночь без тепла из-за аварии

В Новосибирске жители 118 домов провели ночь без тепла из-за аварии

Вечером в субботу в Новосибирске произошла коммунальная авария, в результате которой 118 жилых домов и семь детских учреждений остались без тепла, пишет «Новосибирск онлайн».

ЧП случилось на улице Фасадной на магистральной теплотрассе — кипяток начал фонтаном бить из колодца.

На место происшествия выехала аварийная бригада «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Тепло планировали вернуть в дома к 06:00 (02:00 мск) 24 ноября. Как сообщили в СГК, теплоснабжение было восстановлено в большей части жилых домов в 03:00 (23:00 мск).

При этом в зоне отключения оставались пять домов и один детский сад. Представители компании пообещали полностью ликвидировать последствия коммунальной аварии к вечеру 24 ноября.

Сами жители сообщили, что в часть домов вернулось тепло, но горячего водоснабжения нет. Согласно сервису Яндекс.Погода, ночью в Новосибирске было -15 градусов.