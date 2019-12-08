Премьер Украины назвал новую помощь от МВФ «маркером доверия» к стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал договоренности между президентом страны Владимиром Зеленским и главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о новой финансовой помощи Киеву.



«Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка со стороны таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране», — приводит слова Гончарука пресс-служба украинского правительства.

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