Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

По его словам, количество витамина D в организме зависит не только от рациона, но и от количества солнечных дней и продолжительности светового дня, и при его недостатке человек становится более тревожным и раздражительным. «Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так или вовсе не корректируем», — сказал Гинзбург.

Чтобы обеспечить суточную норму витамина D — 450 международных единиц (МЕ), диетолог посоветовал принимать поливитаминные препараты и употреблять содержащие его продукты, в частности морскую рыбу.

Ранее диетологи предупредили о возможном вреде красной икры. По словам врачей, ее нельзя есть в больших количествах, так как есть риск получить передозировку витаминами. Они также посоветовали покупать продукт известных марок, поскольку он проходит необходимые проверки и более безопасен.