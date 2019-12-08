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В США отреагировали на данные об отправке новых войск на Ближний Восток

В Пентагоне не исключают вероятность отправки дополнительных войск на Ближний Восток, если это будет необходимо, заявил глава ведомства Марк Эспер. Однако сообщения о планах направить еще 14 тыс. военных в регион, ранее появившиеся в СМИ, являются ложными, добавил он.

По мнению главы Пентагона, сейчас нет необходимости отправлять на Ближний Восток дополнительные войска, сообщила The Times of Israel. «В данный момент мы считаем, что обладаем достаточными возможностями, чтобы сдерживать то, что нам нужно сдерживать», — сказал Эспер. Он добавил, что в зависимости от обстоятельств «возможно некоторое незначительное увеличение» сил в регионе, однако отправка большого числа военных сейчас не планируется.

Политика
WSJ узнала о планах США перебросить на Ближний Восток 14 тыс. военных

5 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке с целью противодействия Ирану. По данным издания, Вашингтон может направить в регион десятки кораблей и другую военную технику, а также 14 тыс. военных.

Теги: Сирия, Ближний Восток, Пентагон
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