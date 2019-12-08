СМИ сообщили о подрыве автомобиля сотрудника министерства в Киеве

В Киеве неизвестные взорвали автомобиль заместителя директора одного из департаментов Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы. Информацию о взрыве подтверждает портал «Информатор».

Инцидент произошел во дворе жилого дома на ул. Демеевской. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V. В результате взрыва у машины повредило задние колесо и бампер. По информации портала, в результате происшествия никто не пострадал.

По факту случившегося проводится досудебное расследование по статье об умышленном повреждении имущества.

7 ноября в Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом — директором фармкомпании Игорем Сало. В результате происшествия помимо него пострадал один человек, еще один пассажир погиб. По предварительной версии, забросить взрывное устройство на крышу автомобиля мог проезжавший мимо мотоциклист. Его объявили в розыск.