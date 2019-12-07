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В Биробиджане загорелся торговый центр

В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 23:58 (16:58 мск). В сообщении сказано, что в здании торгового центра наблюдается сильное задымление, специалисты ищут очаг возгорания. На место для ликвидации пожара направлены 20 человек и пять единиц техники.

В начале ноября в торгово-развлекательном центре «Спектр» на юго-западе Москвы загорелось подсобное помещение кафе на втором этаже здания. В результате из здания эвакуировали около 600 человек. По данным МЧС, возгорание произошло в вентиляции. Общая площадь пожара составила 3 кв. м.

Теги: Биробиджан, пожар, торговый центр
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